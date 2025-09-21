SAVONA. La sposa arriva in ritardo al matrimonio e il parroco… inizia senza di lei

Un matrimonio davvero insolito si è celebrato nella chiesa di Sant’Ambrogio. La cerimonia è iniziata senza la sposa.La protagonista, come spesso accade nelle tradizioni nuziali, aveva deciso di prende...

Un matrimonio davvero insolito si è celebrato nella chiesa di Sant’Ambrogio. La cerimonia è iniziata senza la sposa.

La protagonista, come spesso accade nelle tradizioni nuziali, aveva deciso di prendersi qualche minuto di ritardo scenico, ma il parroco, don Claudio Doglio, non ha voluto aspettare oltre i cinque minuti concordati e ha dato avvio ugualmente alla funzione.Il sacerdote aveva infatti ribadito agli sposi l’importanza della puntualità, dal momento che l’orario fissato – le 11 del mattino – coincideva con la consueta messa domenicale.

«È una questione di rispetto per i fedeli – ha spiegato don Doglio –. Avevo suggerito un altro orario, ma loro hanno insistito per sposarsi alle 11.

Per questo motivo avevo chiesto di non tardare».Il gesto del parroco ha sorpreso i presenti e ha alimentato la curiosità di molti fedeli. Poco dopo, la sposa è arrivata ed ha raggiunto l’altare, trovandosi davanti una cerimonia già in corso.

L’episodio ha acceso il dibattito tra chi ha compreso la decisione del sacerdote, a tutela delle esigenze della comunità, e chi invece ha ritenuto eccessiva la rigidità dimostrata in un giorno così importante.