SBAGLIA MANOVRA E PRECIPITA CON L’AUTO NEL CIMITERO

L’incidente è avvenuto questa mattina a Cedegolo, comune della Valcamonica a pochi chilometri dal confine con il Trentino Alto Adige, dove un’auto è letteralmente precipitata nel cimitero.

L’automobilista, un 55enne residente a Gremo, stava percorrendo la strada che sovrasta il campo santo quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla carreggiata. Cadendo nel cimitero l’auto si è ribaltata finendo ruote all’aria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e i sanitari che hanno presentato le prime cure al 55enne. A lanciare l’allarme un operaio che si trovava nel cimitero per effettuare dei lavori di manutenzione.

L’uomo è stato poi elitrasportato all’ospedale Civile di Brescia mentre sul luogo dell’incidente è sopraggiunta la polizia locale per i rilievi del caso. Dalle prime informazioni il 55enne non sarebbe in pericolo di vita mentre non ci sono altre persone coinvolte anche se alcune tombe sono state danneggiate.

