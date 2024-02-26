SBARCA A MESSINA CON OLTRE 3KG DI COCAINA, ARRESTATA 41ENNE

Una donna di 41 anni è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.Durante un controllo nei pressi degli imbarcad...

Una donna di 41 anni è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Durante un controllo nei pressi degli imbarcaderi, è stata intercettata un'auto proveniente da Villa San Giovanni. Il nervosismo della conducente ha indotto i militari a una perquisizione dettagliata, che ha portato alla scoperta di oltre 3 kg di cocaina, occultati nell'auto in tre pacchetti.

La sostanza sequestrata è stata analizzata dal R.I.S. dei Carabinieri di Messina: avrebbe potuto generare fino a 15.000 dosi per il mercato illegale.

Dopo le procedure iniziali, l'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della donna al carcere di Messina Gazzi, in attesa di giudizio. È importante sottolineare, sottolinea il comunicato dell'Arma, che l'indagine è ancora in fase preliminare e che vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, come previsto dall'articolo 27 della Costituzione.