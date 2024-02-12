SBARCA A MESSINA CON OLTRE MEZZO CHILO DI COCAINA. ARRESTATO DAI CARABINIERI

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini...

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio predisposto presso gli imbarcaderi, nella zona sud del capoluogo, i Carabinieri hanno controllato un’autovettura appena sbarcata dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni.

Durante le operazioni di controllo, il conducente del veicolo ha assunto un atteggiamento nervoso che ha indotto i militari ad approfondire le verifiche in caserma, laddove è stata eseguita una perquisizione sull’autovettura che ha permesso ai Carabinieri di trovare un panetto al cui interno era contenuto oltre mezzo chilo di cocaina che l’uomo aveva abilmente occultato all’interno del mezzo.

La droga è stata sequestrata e inviata presso ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio, effettuate sull’intero quantitativo dello stupefacente sequestrato, che hanno accertato uno stato di purezza tale dal quale sarebbe stato possibile ricavare oltre 2500 dosi da immettere sulle piazze di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato e ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.