SBARCO DI IMMIGRATI NELLA NOTTE TRA ACIREALE E ACI CASTELLO
14 ottobre 2021 08:09
Inedito sbarco di immigrati nella notte nella Riviera dei Ciclopi tra Acireale e Aci Castello.
Si tratta di 63 uomini, 10 donne e 8 bambini. Sul posto presenti anche i carabinieri della compagnia di Acireale e una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania.
Il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra, ha reso noto in un post su Facebook di aver messo a disposizione Villa Fortuna ad Aci Trezza per dare un primo soccorso e pasti caldi ai migranti forniti dalla Croce Rossa Italiana
