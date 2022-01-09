SCALA DEI TURCHI DANNEGGIATA DAI VANDALI, IMBRATTATA CON VERNICE ROSSA E POLVERE DA INTONACO
Qualcuno ha deturpato con della polvere da intonaco di colore rosso la marna bianca della Scala dei Turchi a Realmonte (Agrigento).Sul posto, acquisita la segnalazione, si sono recati i carabinieri.Il...
Sul posto, acquisita la segnalazione, si sono recati i carabinieri.
Il procuratore Luigi Patronaggio ha aperto un'inchiesta. Il reato ipotizzato a carico di ignoti è di danneggiamento di beni avente valore paesaggistico.
La polvere da intonaco è una sostanza che si scioglie in acqua per verniciare esterni. La Procura ha disposto esami sul materiale e indagini sulle rivendite della zona e della provincia.
I carabinieri della compagnia di Agrigento, coordinati dal maggiore Marco La Rovere, hanno acquisito immagini dal sistema di videosorveglianza. Filmati che magistrati e militari dell'Arma stanno già visionando.