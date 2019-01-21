"SCALINATA SETTECENTESCA UMILIATA DALLA MANCANZA DI PULIZIA, CONTROLLI E RISPETTO" NOTA DEL CONSIGLIERE DISTEFANO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:Le frasi di circostanza e l’indignazione servono a ben poco se i risultati sono quelli ai quali siamo costretti ad assistere.Fare un giro tra la storia della Scalinata Settece...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Le frasi di circostanza e l’indignazione servono a ben poco se i risultati sono quelli ai quali siamo costretti ad assistere.

Fare un giro tra la storia della Scalinata Settecentesca lungo la Collina Storica è uno spettacolo mortificante: erbacce, spazzatura ed i soliti scarabocchi che si moltiplicano. [Le foto in allegato si riferiscono a questa mattina]

Non si può stare a ripetere sempre le stesse cose. Ad assistere al consueto teatrino della retorica. Chiedo da mesi se, dalle Salinelle alla Collina, vi sia un progetto di rilancio, un’idea sul come valorizzare luoghi che sono argomenti buoni per le campagne elettorali ma che non trovano mai la “fortuna” di essere valorizzati per il patrimonio inestimabile che sono e che rappresentano.

E, allora, basta con le solite frasi fatte. Basta con i luoghi comuni e le promesse.

Pulire tanto per dire che si è intervenuti non cancella la necessità di una programmazione che è del tutto assente che dimostra come si viva alla giornata. Eccezion fatta per un rimpasto di giunta che pare essere divenuto l’unico e per nulla appassionante argomento dei nostri amministratori.