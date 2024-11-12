SCARAFAGGI E SPORCIZIA IN LABORATORIO DI GASTRONOMIA: I NAS SEQUESTRANO UN BAR A CATANIA

Nell’ambito di mirati servizi volti a garantire la sicurezza alimentare, il NAS di Catania ha sottoposto a sequestro amministrativo un intero bar a causa delle gravi carenze igienico sanitarieriscontr...

Nell’ambito di mirati servizi volti a garantire la sicurezza alimentare, il NAS di Catania ha sottoposto a sequestro amministrativo un intero bar a causa delle gravi carenze igienico sanitarie

riscontrate.

Nello specifico, nel laboratorio di produzione di gastronomia e pasticceria è stata notata la presenza di scarafaggi che probabilmente facevano ingresso nei locali poiché le aperture erano sprovviste di

rete protettiva.

Nei locali è stato anche riscontrato sporco diffuso, in particolare ruggine e unto incrostato sulle stigliature e attrezzature utilizzate per la lavorazione degli alimenti.

Oltre al sequestro dell’attività, a carico del titolare è stata prescritta la risoluzione delle irregolarità rilevate tra cui la disinfestazione e sanificazione degli ambienti.