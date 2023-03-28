SCARSA IGIENE IN RISTORANTE ETNICO NEL RAGUSANO, SEQUESTRATI 100 CHILI DI ALIMENTI

I NAS Carabinieri di Ragusa hanno riscontrato gravi carenze in materia di igiene, sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti all’interno di un ristorante etnico sito nella cittadina iblea.Son...

I NAS Carabinieri di Ragusa hanno riscontrato gravi carenze in materia di igiene, sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti all’interno di un ristorante etnico sito nella cittadina iblea.

Sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre 100 kg di prodotti carnei mancanti di etichettatura e documenti di acquisto, quindi non rintracciabili.

Nel contesto ispettivo sono emerse rilevanti carenze in materia di applicazione dell’autocontrollo basato sui principi dell’HACCP, nonché sull’igiene e tenuta dei locali, su alcuni dei quali si è riscontrato l’arbitrario ampliamento delle superfici autorizzate e l’attivazione abusiva di un deposito di generi alimentari; quest’ultimo ambiente, peraltro, è stato oggetto di chiusura ad horas da parte della locale ASP intervenuta sul posto.

Contestata altresì l’inosservanza della normativa di contrasto al fumo negli esercizi pubblici. Al titolare dell’esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per l’ammontare di 5.940,00 euro.