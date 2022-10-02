SCARTI EDÌLI SVERSATI IN UN TERRENO AGRICOLO: DENUNCIATI DUE PATERNESI

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Giarre, hanno svolto un servizio volto al rispetto delle norme in materia ambientale, che beneficiando anche di una pregressa ed accurata attiv...

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Giarre, hanno svolto un servizio volto al rispetto delle norme in materia ambientale, che beneficiando anche di una pregressa ed accurata attività info investigativa, li ha condotti presso un terreno ubicato nel comune di Calatabiano.

In particolare i militari, sopraggiunti all’interno dell’area agricola, hanno sorpreso un 54enne di Castiglione di Sicilia, impiegato di una ditta di costruzioni, mentre a bordo di un cassonato, stava sversando sul suolo materiale grezzo inerte, quantificato poi in circa 108 metri cubi, costituiti da scarti di lavorazione, legno e ferro, provenienti da attività di demolizione, non trattati in discarica. Contestualmente un 42enne di Paternò, proprietario del fondo, era stato trovato alla guida di una moto pala gommata, nell’atto di raccogliere e distribuire sul terreno i rifiuti, già suddivisi in 9 ammassi.

Convocati sul posto per i necessari accertamenti, oltre al personale della Polizia Municipale e dell’ufficio tecnico del comune di Calatabiano, anche l’amministratore unico della società di costruzioni, un 40enne di Paternò, che nel frangente non ha esibito il prescritto formulario per il trasporto dei rifiuti.

I tre soggetti sono pertanto stati denunciati per “gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi e anche pericolosi”, titolare di una società di costruzioni nel campo dell’edilizia civile, un 54enne di Castiglione di Sicilia ed un 42enne di Paternò.

L’area interessata è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri.