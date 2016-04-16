Scavalca lo spartitraffico e si ribalta con l’auto

Incidente la notte scorsa sulla parte bassa di Corso Italia: fortuna che a quell’ora non passasse (quasi) nessuno [Vedi foto]

95047.it E’ accaduto tutto attorno all’1.30 della notte scorsa. Un’auto, si tratta di una Renault Scenic, che proveniva da via Nazario Sauro ha imboccato il Corso Italia ma finendo (probabilmente a causa dell'alta velocità) addirittura con lo scavalcare lo spartitraffico centrale ed invadere la carreggiata opposta di marcia. La vettura è finita coricata su di un fianco. Fortuna e coincidenza che, vista anche l’ora, non passasse nessuno per quel tratto ed in quell’istante. Alla guida del mezzo vi era solo una persona: il conducente (si tratta di un uomo di circa 30 anni) che ha riportato un trauma contusivo ed un trauma nasale. Per lui, venti giorni di prognosi.