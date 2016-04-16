95047

Scavalca lo spartitraffico e si ribalta con l’auto

Incidente la notte scorsa sulla parte bassa di Corso Italia: fortuna che a quell’ora non passasse (quasi) nessuno [Vedi foto]

A cura di Redazione Redazione
16 aprile 2016 09:13
Paternò
Cronaca
95047.it E’ accaduto tutto attorno all’1.30 della notte scorsa. Un’auto, si tratta di una Renault Scenic, che proveniva da via Nazario Sauro ha imboccato il Corso Italia ma finendo (probabilmente a causa dell'alta velocità) addirittura con lo scavalcare lo spartitraffico centrale ed invadere la carreggiata opposta di marcia. La vettura è finita coricata su di un fianco. Fortuna e coincidenza che, vista anche l’ora, non passasse nessuno per quel tratto ed in quell’istante.  Alla guida del mezzo vi era solo una persona: il conducente (si tratta di un uomo di circa 30 anni) che ha riportato un trauma contusivo ed un trauma nasale. Per lui, venti giorni di prognosi.

Sul posto, è intervenuta un’ambulanza del 118 oltrechè i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione ed i Vigili del Fuoco del distaccamento paternese.

