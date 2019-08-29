SCHERZO HORROR A CATANIA: UNA FINTA SAMARA IN GIRO PER LA CITTÀ, MA NON TUTTI CAPISCONO

Uno scherzo Horror ieri a Catania, con una finta Samara, la protagonista dell’horror cult “The ring” in giro per la città a terrorizzare passanti.Ma lo scherzo non è stato recepito da tutti i passanti...

Ma lo scherzo non è stato recepito da tutti i passanti perchè in breve iniziano a diffondersi i messaggi allarmistici che riferiscono di averla vista tentare “rapimenti di bambini” e aggirarsi con un coltello. Gli avvistamenti iniziano nel popoloso quartiere di Librino ma ben presto si estendono in altre parti della città: in un video si vede a San Berillo Vecchio dove inizia a importunare una prostituta. Arriva anche la pagina social dedicata alle “uscite” serali e agli avvistamenti, probabilmente gestita dalle stesse persone che hanno messo in piedi tutta la sceneggiata.

Lo “scherzo” però non viene percepito da tutti nella stessa maniera, infatti nella serata di ieri la nostra “Samara” rischia il linciaggio proprio a Librino, dove tutto è iniziato.

La polizia riferisce di non aver ricevuto denunce o segnalazioni ma mette in guardia i protagonisti dello scherzo che potrebbero incorrere in reazioni imprevedibili da parte di chi non ha il “senso dell’umorismo”.



Fonte: Catania Today