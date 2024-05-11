SCHIANTO MORTALE SU UNA STATALE IN CALABRIA, MUORE 55ENNE DI CATANIA

Nella mattinata di ieri, 10 Maggio 2025 un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 682 Ionio-Tirreno, precisamente all'interno della Galleria della Limina, nel territorio di Mammola. L...

Nella mattinata di ieri, 10 Maggio 2025 un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 682 Ionio-Tirreno, precisamente all'interno della Galleria della Limina, nel territorio di Mammola. Lo scontro frontale tra due veicoli, una Jeep Cherokee e un'Opel Mokka, ha causato la perdita di una vita e gravi ferite a un'altra persona.

La vittima di questo tragico evento è stato Antonio Marino, un uomo di 55 anni originario di Catania. Le circostanze esatte che hanno portato all'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, in particolare degli agenti della Polizia Stradale di Siderno, intervenuti sul luogo insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco di Polistena.

A seguito dell'incidente, la strada statale è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e il recupero dei mezzi coinvolti. È da notare che la Galleria della Limina è attualmente oggetto di lavori di manutenzione notturna, mentre di giorno il traffico procede regolarmente.

L'evento ha suscitato profondo dolore e commozione nella comunità locale, in particolare nell'ambito dell'associazione sportiva Teamsport.

In un toccante post sui social media, l'associazione ha espresso il proprio cordoglio e solidarietà alla famiglia Marino, sottolineando il legame speciale che Antonio aveva con la squadra e con la moglie Lucia, dirigente del settore giovanile.

A causa di questa tragedia, le attività della Teamsport per la giornata odierna sono state sospese in segno di rispetto e lutto. L'associazione ha manifestato il proprio sostegno a Lucia, Alessandro e Gabriele, figli di Antonio, in questo momento di profondo dolore.

L'intera comunità si stringe attorno alla famiglia Marino in questo momento difficile, mentre si cerca di elaborare e comprendere l'impatto di questa perdita così improvvisa e dolorosa. Che Antonio Marino riposi in pace.