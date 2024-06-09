SCHIANTO MOTO-AUTO NEL RAGUSANO, MORTI MARITO E MOGLIE
La notte scorsa in un incidente stradale sul ponte Costanzo, che collega Ragusa a Modica, due coniugi ragusani, di 56 e 53 anni, Giovanni Cascone e Angela Polizzi, sono morti nello scontro tra la loro moto moto e un'automobile.
I due viaggiavano su una moto CF 700 diretta a Ragusa quando si sono scontrati con una Renault Clio guidata da una ragazza di 28 anni proveniente in senso opposto.
La giovane conducente dell'auto è rimasta ferita, riportando alcune fratture.
È stata trasportata all'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove è stata ricoverata.
Non è in pericolo di vita.
La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire ai carabinieri della compagnia di Modica di effettuare i rilievi.
Le salme dei coniugi sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.