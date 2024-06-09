95047

SCHIANTO MOTO-AUTO NEL RAGUSANO, MORTI MARITO E MOGLIE

La notte scorsa in un incidente stradale sul ponte Costanzo, che collega Ragusa a Modica, due coniugi ragusani, di 56 e 53 anni, Giovanni Cascone e Angela Polizzi, sono morti nello scontro tra la loro...

A cura di Redazione Redazione
09 giugno 2024 15:24
SCHIANTO MOTO-AUTO NEL RAGUSANO, MORTI MARITO E MOGLIE -
News
Condividi

La notte scorsa in un incidente stradale sul ponte Costanzo, che collega Ragusa a Modica, due coniugi ragusani, di 56 e 53 anni, Giovanni Cascone e Angela Polizzi, sono morti nello scontro tra la loro moto moto e un'automobile.

I due viaggiavano su una moto CF 700 diretta a Ragusa quando si sono scontrati con una Renault Clio guidata da una ragazza di 28 anni proveniente in senso opposto.

La giovane conducente dell'auto è rimasta ferita, riportando alcune fratture.

È stata trasportata all'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove è stata ricoverata.

Non è in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire ai carabinieri della compagnia di Modica di effettuare i rilievi.

Le salme dei coniugi sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047