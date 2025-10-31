Schianto nella notte sulla SP29 Scordia–Palagonia: 18enne perde la vita, feriti due giovani

Incidente mortale sulla Provinciale 29 che collega Scordia a Palagonia, una strada purtroppo spesso al centro delle cronache per sinistri gravi.A perdere la vita un ragazzo di 18 anni, Ettore Carnazzo...

A perdere la vita un ragazzo di 18 anni, Ettore Carnazzo, originario di Scordia. Il giovane è deceduto nella notte presso l’ospedale di Lentini, dove era stato trasferito d’urgenza dai sanitari del 118 dopo il violento impatto avvenuto intorno alle 23:15 di ieri, nei pressi della piscina comunale.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo Mito insieme a un coetaneo e a una ragazza di 15 anni, in direzione del centro di Scordia. Per cause ancora in fase di accertamento — tra cui la possibile velocità elevata e l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia — il veicolo avrebbe perso aderenza, finendo per schiantarsi contro un muro a poche decine di metri dal cimitero cittadino.

Il forte rumore ha allertato alcuni giovani che stavano giocando a calcetto nel vicino centro sportivo Gymnica, i quali hanno immediatamente richiesto i soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palagonia.

Le condizioni di Ettore Carnazzo sono apparse subito critiche e, nonostante le cure ricevute, il giovane non ce l’ha fatta. Gli altri due ragazzi, rimasti feriti con contusioni e fratture, sono ricoverati all’ospedale di Lentini. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.