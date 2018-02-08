Schianto sulla Palermo-Catania. Muore un uomo, l'auto uscita fuori strada

Un morto e un ferito grave in un incidente sull'autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo etneo, al km 73,600, in direzione Catania, tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione e una di esse è uscita di strada, mentre percorreva il viadotto Passo Mattina II.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco per il recupero del mezzo e di Anas per la gestione della circolazione.