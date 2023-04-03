SCHIFANI SOSPENDE IN SICILIA IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL FOTOVOLTAICO

"Ho deciso a breve di sospendere il rilascio delle autorizzazioni per il fotovoltaico.Dobbiamo valutare l'utile d'impresa con l'utile sociale e col danno ambientale.Poi questa attività porta lavoro? L...

Poi questa attività porta lavoro? L'energia rimane in Sicilia? No". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando in un convegno a Palermo.

"La Sicilia paga un prezzo non dovuto per una risorsa che abbiamo. Il danno e la beffa. E allora intendo discutere col governo". "C'è un decreto legislativo che prevede che sul fotovoltaico non possano essere imposte delle royalty però già questi impianti danno il 3% di energia ai comuni come risarcimento del danno ambientale", ha affermato Schifani.

"Mi chiedo perchè non debba essere riconosciuta una quota anche alla Regione siciliana. Dobbiamo trovare una soluzione che consenta al governo regionale di chiedere a chi intende insediare gli impianti fotovoltaici energia, non soldi, per avere una bolletta più attenuata grazie a ciò che si produce nella regione.

La Sicilia paga un danno ambientale dovuto agli impianti"."