Sci alpinismo: i Campionati Europei 2018 dal 20 al 25 febbraio sull’Etna - IL CALENDARIO

Sci alpinismo: i Campionati Europei 2018 dal 20 al 25 febbraio sull’Etna

Sarà il suggestivo scenario dell’Etna ad ospitare i Campionati Europei di sci alpinismo 2018, in programma dal 20 al 25 febbraio (con le gare che avranno inizio giovedì 22). Vista l’attuale mancanza di neve sul percorso stabilito, l’organizzazione ha già previsto un eventuale campo gara di riserva, sul versante nord del vulcano che porta a Piano Provenzana.

Per la rassegna continentale si attende una partecipazione record, visto che nuovi Paesi andranno ad aggiungersi a quelli che abitualmente vediamo in Coppa del Mondo, come Slovacchia, Slovenia, Russia, e Norvegia. Trattandosi di una competizione Open, hanno aderito anche alcuni Paesi extraeuropei, come Brasile ed Iran.

CALENDARIO

Mercoledì, 21 Febbraio 2018

09.00-16.30: Accettazione Squadre

17.00: Sistemazione Nazionali per la sfilata della cerimonia di apertura

17.30: Sfilata squadre Nazionali

Giovedì, 22 Febbraio 2018

08.30: Qualifiche Sprint Race (Cadetti/Junior/Senior) – (come da Regolamento ISMF)

__.__: Premiazione Floreale

18.15: Briefing Vertical Race (Campionati Europei + Open Race)

Venerdì, 23 Febbraio 2018

09.25: Partenza Vertical Race (Cadetti M/F e Junior F.)

09.45: Partenza Vertical Race (Junior M. – Senior F.)

10.00: Partenza Vertical Race (Senior M/F)

__.__: Premiazione Floreale

17.00: Premiazione Sprint Race e Vertical Race (Campionati Europei + Open) c/o P.zza di Nicolosi (c/o palazzetto in caso di avverse condizioni meteo)

18.30: Briefing Individual Race (Campionati Europei + Open Race)

__.__: Premiazione Floreale

Sabato, 24 Febbraio 2018

09.20: Partenza Individual Race (Cadetti M/F e Junior F.)

09.40: Partenza Individual Race (Junior M. – Senior F.)

10.00: Partenza Individual Race (Senior M/F)

10.40: Partenza Open Race

__.__: Premiazione Floreale

17.00: Premiazione Individual Race (Campionati Europei + Open) c/o P.zza di Nicolosi (c/o palazzetto in caso di avverse condizioni meteo)

Al termine della premiazione. Cerimonia di chiusura Campionati Europei

Festa c/o P.zza di Nicolosi

Domenica, 25 Febbraio 2018

Eventuale giornata di riserva