95047

SCIACCA. COMPRA UNA “PEPITA D’ORO” PER 6.700 EURO, MA È SOLO UNA PIETRA: ANZIANO TRUFFATO

Si aspettava di ricevere una pepita d'oro, ma gli è stata data una pietra senza valore che ha acquistato per 6.700 euro.I carabinieri a Sciacca (Agrigento) indagano per risalire all'identità di 3 uomi...

A cura di Redazione Redazione
26 settembre 2022 20:11
SCIACCA. COMPRA UNA “PEPITA D’ORO” PER 6.700 EURO, MA È SOLO UNA PIETRA: ANZIANO TRUFFATO -
News
Condividi

Si aspettava di ricevere una pepita d'oro, ma gli è stata data una pietra senza valore che ha acquistato per 6.700 euro.

I carabinieri a Sciacca (Agrigento) indagano per risalire all'identità di 3 uomini che, secondo la denuncia presentata da un anziano, hanno organizzato la truffa.

La vittima del raggiro è stata fermata in strada con la proposta di concludere un affare ad un prezzo di occasione. Mentre uno loro della banda parlava con l'anziano, gli altri due hanno organizzato una messinscena, avvicinandosi e fingendo lo stesso interesse per quella possibile compravendita.

Il saccense ha così prenotato l'acquisto, allontanandosi per recuperare il denaro in banca per "comprare" quella che riteneva una pepita d'oro. Solo più tardi ha capito di essere stato truffato e si è rivolto ai carabinieri.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047