SCIAME DI API ASSALE AUTOMOBILISTI A SAN CATALDO E PROVOCA INCIDENTE: 6 FERITI

Sei persone sono state soccorse dopo che uno sciame d'api le ha assalite sulla Sp 6, strada che collega San Cataldo alla Sp40, provocando anche un incidente.

Ieri, intorno a mezzogiorno, un uomo era alla guida del suo scooter quando improvvisamente è stato assalito dallo sciame d'api finendo, insieme al passeggero contro un'auto.

Centinaia di api hanno assalito anche altri automobilisti. In tutto sono 6 le persone punte dagli insetti che il 118 ha dovuto soccorrere e trasportare all'ospedale Sant'Elia.

Tre sono già entrate in pronto soccorso e altre tre sono in attesa di essere visitate ma nessuno sarebbe grave. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, tutt'ora sul posto che hanno chiuso la strada al traffico veicolare. I pompieri stanno nebulizzando acqua per fare andare via le api e l'operazione richiederà qualche ora.