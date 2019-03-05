SCIAME DI MICRO-SCOSSE: CIRCA 6 EVENTI IN POCHE ORE
Una serie di piccolo scosse, per fortuna ad una profondità elevata stanno interessando il nostro comprensorio.Dalle ore 05.48 si sono verificate 5 micro-scosseECCO NEL DETTAGLIO:Alle ore 07.36 terremo...
A cura di Redazione
05 marzo 2019 07:51
Una serie di piccolo scosse, per fortuna ad una profondità elevata stanno interessando il nostro comprensorio.
Dalle ore 05.48 si sono verificate 5 micro-scosse
ECCO NEL DETTAGLIO:
- Alle ore 07.36 terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 7 km NE Ragalna ad una profondità di 31 km.
- Alle ore 07.07 terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 4 km NE Biancavilla ad una profondità di 32 km.
- Alle ore 07.06 terremoto di magnitudo ML 1.6 è avvenuto nella zona: 9 km N Ragalna ad una profondità di 26 km
- Alle ore 06.03 terremoto di magnitudo ML 1.8 è avvenuto nella zona: 6 km N Ragalna ad una profondità di 35 km
- Alle ore 05.48 terremoto di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona: 8 km NE Biancavilla ad una profondità di 34 km
I terremoti sono stati localizzati dalla: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
I sisma sono avvenuti ad una profondità elevata ovvero circa 30 km.
Non si registrano problemi, né la popolazione ha avvertito il movimento.
CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE