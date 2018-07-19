SCIAME SISMICO CON EPICENTRO RAGALNA, LA SCOSSA PIÙ FORTE DI MAGNITUDO 3.6

Una sequenza sismica è in corso ai piedi dell'Etna.

Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Tra le 22:56 di ieri e 00:22 sono state oltre dieci le scosse (considerando solo quelle di magnitudo uguale o superiore a 2) registrate nella zona, tra cui due di magnitudo 3.6 e 3.5 verso alle 23:20 circa con epicentro vicino Ragalna.

Ecco nel dettaglio le scorse:

Ore 22.56 terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 7 Km

Ore 23.20 terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 9 Km

Ore 23.21 terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 6 Km

Ore 23.23 terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 9 Km

Ore 23.24 terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 7 Km

Ore 23.31 terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 9 Km

Ore 23.36 terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 9 Km

Ore 23.37 terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 6 Km

Ore 02.23 terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 5 Km

Ore 03.49 terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 5 Km

Le scosse di terremoto sono state avvertite in tutto il comprensorio Etneo.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose.