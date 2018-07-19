SCIAME SISMICO CON EPICENTRO RAGALNA, LA SCOSSA PIÙ FORTE DI MAGNITUDO 3.6
SCIAME SISMICO CON EPICENTRO RAGALNA, LA SCOSSA PIÙ FORTE DI MAGNITUDO 3.6
A cura di Redazione
19 luglio 2018 05:39
Una sequenza sismica è in corso ai piedi dell'Etna.
Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).
Tra le 22:56 di ieri e 00:22 sono state oltre dieci le scosse (considerando solo quelle di magnitudo uguale o superiore a 2) registrate nella zona, tra cui due di magnitudo 3.6 e 3.5 verso alle 23:20 circa con epicentro vicino Ragalna.
Ecco nel dettaglio le scorse:
- Ore 22.56 terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 7 Km
- Ore 23.20 terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 9 Km
- Ore 23.21 terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 6 Km
- Ore 23.23 terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 9 Km
- Ore 23.24 terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 7 Km
- Ore 23.31 terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 9 Km
- Ore 23.36 terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 9 Km
- Ore 23.37 terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 6 Km
- Ore 02.23 terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 5 Km
- Ore 03.49 terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona Ragalna ad una profondità di 5 Km
Le scosse di terremoto sono state avvertite in tutto il comprensorio Etneo.
Non si segnalano al momento danni a persone o cose.