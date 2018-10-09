SCIAME SISMICO IN CORSO. 5 MICRO SCOSSE REGISTRATE DALLE ORE 07.00
A cura di Redazione
09 ottobre 2018 08:15
Piccolo sciame sismico in corso, a partire da stamattina alle 7,24 invece, sono ben cinque le scosse che si sono verificate tra Biancavilla e Ragalna.
- Terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 07.48 ad una profondità di 28 km.
- Terremoto di magnitudo M 1.9 è avvenuto nella zona: Biancavilla alle ore 07.38 ad una profondità di 29 km.
- Terremoto di magnitudo M 1.7 è avvenuto nella zona: Biancavilla, alle ore 07.33 ad una profondità di 29 km.
- Terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 07.26 ad una profondità di 29 km.
- Terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 07.24 ad una profondità di 25 km.
Altre durante la notte:
- Terremoto di magnitudo M 2.2 è avvenuto nella zona: Isole Eolie (Messina), alle ore 04:29:20 ad una profondità di 12 km.
- Terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: Milo (CT), alle ore 22:09:36 ad una profondità di 8 km.
I terremoti sono stati localizzati da: Sala Sismica INGV-Roma.