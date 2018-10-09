SCIAME SISMICO IN CORSO. 5 MICRO SCOSSE REGISTRATE DALLE ORE 07.00

Piccolo sciame sismico in corso, a partire da stamattina alle 7,24 invece, sono ben cinque le scosse che si sono verificate tra Biancavilla e Ragalna.Terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zon...

A cura di Redazione 09 ottobre 2018 08:15

