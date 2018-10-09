95047

SCIAME SISMICO IN CORSO. 5 MICRO SCOSSE REGISTRATE DALLE ORE 07.00

Piccolo sciame sismico in corso, a partire da stamattina alle 7,24 invece, sono ben cinque le scosse che si sono verificate tra Biancavilla e Ragalna.Terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zon...

A cura di Redazione Redazione
09 ottobre 2018 08:15
SCIAME SISMICO IN CORSO. 5 MICRO SCOSSE REGISTRATE DALLE ORE 07.00 -
News
Condividi

Piccolo sciame sismico in corso, a partire da stamattina alle 7,24 invece, sono ben cinque le scosse che si sono verificate tra Biancavilla e Ragalna.

  • Terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: Ragalna  alle ore 07.48 ad una profondità di 28 km.
  • Terremoto di magnitudo M 1.9 è avvenuto nella zona: Biancavilla alle ore  07.38  ad una profondità di 29 km.
  • Terremoto di magnitudo M 1.7 è avvenuto nella zona: Biancavilla, alle ore 07.33  ad una profondità di 29 km.
  • Terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: Ragalna  alle ore 07.26 ad una profondità di 29 km.
  • Terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: Ragalna  alle ore 07.24 ad una profondità di 25 km.

Altre durante la notte:

  • Terremoto di magnitudo M 2.2 è avvenuto nella zona: Isole Eolie (Messina), alle ore  04:29:20  ad una profondità di 12 km.
  • Terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona:  Milo (CT), alle ore 22:09:36 ad una profondità di 8 km.

I terremoti sono stati localizzati da: Sala Sismica INGV-Roma.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047