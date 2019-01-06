MICRO SCOSSE REGISTRATE DALLE ORE 18.00 A RAGALNA
Piccolo sciame sismico in corso, a partire dalle ore 18.00 sono state registrate 5 scosse, tutte con epicentro a Ragalna
ECCO NEL DETTAGLIO:
- Terremoto di magnitudo M 2.4 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 19.08 ad una profondità di 2 km.
- Terremoto di magnitudo M 1.5 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 18.09 ad una profondità di 4 km.
- Terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 18.05 ad una profondità di 4 km.
- Terremoto di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 18.02 ad una profondità di 4 km.
Il terremoto delle ore 19.08 è stato avvertito dalla popolazione
Per fortuna, al momento non si segnalano danni a cose e persone.
Sono nove i centri più vicini al punto di massima intensità del terremoto, in un raggio massimo di 10 Km: Ragalna, Belpasso, Santa Maria di Licodia, Nicolosi, Biancavilla, Paternò, Camporotondo Etneo, San Pietro Clarenza e Pedara
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
