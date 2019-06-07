SCIAME SISMICO IN CORSO NELLE ISOLE EOLIE
Uno sciame sismico sta interessando le isole Eolie in serata.
Alle ore 21:00 s’è verificata la scossa più forte, di magnitudo 3.1 ad appena 7.9km di profondità con epicentro tra Filicudi e Alicudi, nel tratto più occidentale dell’arcipelago siciliano.
Altre sei scosse si sono verificate successivamente:
Ore 21:03:12 ML 1.7 ad una profondità di 8 Km
Ore 21:10:27 ML 1.6 ad una profondità di 9 Km
Ore 21:11:34 ML 2.5 ad una profondità di 10 Km
Ore 21:24:58 ML 2.2 ad una profondità di 10 Km
Ore 22:08:33 ML 2.5 ad una profondità di 10 Km
Ore 22:15:28 ML 2.1 ad una profondità di 9 Km
Ore 22:24:16 ML 1.5 ad una profondità di 10 Km