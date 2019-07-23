SCIAME SISMICO IN CORSO SULL'ETNA
A cura di Redazione
23 luglio 2019 11:19
Dalle ore 07.09 di questa mattina l'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania comunica che le stazioni della rete di monitoraggio hanno registrato uno sciame sismico composto attualmente da 15 terremoti di lieve entità nel territorio di Bronte.
Gli eventi hanno una magnitudo compresa tra il grado 2.2 e ed 1.2
La più forte è stata registrata alle ore 08.29 con magnitudo 2.2