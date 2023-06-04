95047

SCIAME SISMICO IN CORSO SULL’ETNA

04 giugno 2023 19:03
News
AGGIORNAMENTO ORE 19.45

Continua lo sciame sismico sull'Etna.

Dalle ore 18.24 ad ora si sono registrate ben 18 micro scosse

2023-06-04 19:37:15ML 2.39 km SE Bronte (CT)2137.7414.912023-06-04 19:26:56ML 1.96 km SE Bronte (CT)2237.7514.872023-06-04 19:18:39ML 2.07 km E Bronte (CT)2037.7714.912023-06-04 19:15:45ML 2.59 km SE Bronte (CT)2337.7514.922023-06-04 19:10:59ML 1.68 km SE Maletto (CT)1837.7914.942023-06-04 19:05:12ML 2.48 km SE Bronte (CT)2237.7514.912023-06-04 18:59:09ML 2.17 km SE Bronte (CT)2337.7414.892023-06-04 18:50:01ML 1.713 km W Zafferana Etnea (CT)1337.7514.972023-06-04 18:47:21ML 1.89 km SE Bronte (CT)2137.7314.902023-06-04 18:43:57ML 2.68 km SE Bronte (CT)2137.7514.902023-06-04 18:39:44ML 2.25 km NE Adrano (CT)2937.7014.862023-06-04 18:32:54ML 2.19 km SE Bronte (CT)1837.7414.922023-06-04 18:32:22ML 2.18 km E Bronte (CT)2037.7714.922023-06-04 18:31:42ML 1.68 km E Bronte (CT)1737.7614.922023-06-04 18:28:20ML 2.88 km SE Bronte (CT)2237.7514.902023-06-04 18:26:21ML 2.411 km SE Maletto (CT)1137.7714.972023-06-04 18:26:01ML 2.213 km N Ragalna (CT)1237.7414.972023-06-04 18:24:09ML 2.58 km SE Bronte (CT)2337.7514.91

Dalle ore 18.24 di questo pomeriggio, 04 Giugno 2023 l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania comunica che le stazioni della rete di monitoraggio hanno registrato uno sciame sismico composto attualmente da 11 terremoti di lieve entità tra i territori di Adrano e Bronte

Gli eventi hanno una magnitudo compresa tra il grado 1.7 e ed 2.8

La più forte è stata registrata alle ore 18.24 con magnitudo 2.5

2023-06-04 17:05:122.4ML37.74714.90721.91.7 km SW da M. Lepre (CT)2023-06-04 16:59:092.1ML37.74314.88922.91.8 km E da Monte Minardo (CT)2023-06-04 16:50:011.7ML37.74614.97313.21.5 km E da Monte Palestra (CT)2023-06-04 16:47:211.8ML37.72914.90420.91.3 km NW da M. Intraleo (CT)2023-06-04 16:43:572.6ML37.74914.90321.31.8 km SW da M. Lepre (CT)2023-06-04 16:39:442.2ML37.70414.86328.63.7 km S da Monte Minardo (CT)2023-06-04 16:32:542.1ML37.74114.91717.61.9 km S da M. Lepre (CT)2023-06-04 16:32:222.1ML37.76814.91719.51.2 km N da M. Lepre (CT)2023-06-04 16:28:202.8ML37.74714.90521.91.8 km SW da M. Lepre (CT)2023-06-04 16:26:012.2ML37.74314.96611.70.9 km E da Monte Palestra (CT)2023-06-04 16:24:572.3ML37.73514.90321.61.9 km NW da M. Intraleo (CT)2023-06-04 16:24:092.5ML37.75014.90722.71.5 km SW da M. Lepre (CT)

