SCIAME SISMICO IN CORSO SULL’ETNA

AGGIORNAMENTO ORE 19.45

Continua lo sciame sismico sull'Etna.

Dalle ore 18.24 ad ora si sono registrate ben 18 micro scosse

Dalle ore 18.24 di questo pomeriggio, 04 Giugno 2023 l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania comunica che le stazioni della rete di monitoraggio hanno registrato uno sciame sismico composto attualmente da 11 terremoti di lieve entità tra i territori di Adrano e Bronte

Gli eventi hanno una magnitudo compresa tra il grado 1.7 e ed 2.8

La più forte è stata registrata alle ore 18.24 con magnitudo 2.5

2023-06-04 17:05:122.4ML37.74714.90721.91.7 km SW da M. Lepre (CT)2023-06-04 16:59:092.1ML37.74314.88922.91.8 km E da Monte Minardo (CT)2023-06-04 16:50:011.7ML37.74614.97313.21.5 km E da Monte Palestra (CT)2023-06-04 16:47:211.8ML37.72914.90420.91.3 km NW da M. Intraleo (CT)2023-06-04 16:43:572.6ML37.74914.90321.31.8 km SW da M. Lepre (CT)2023-06-04 16:39:442.2ML37.70414.86328.63.7 km S da Monte Minardo (CT)2023-06-04 16:32:542.1ML37.74114.91717.61.9 km S da M. Lepre (CT)2023-06-04 16:32:222.1ML37.76814.91719.51.2 km N da M. Lepre (CT)2023-06-04 16:28:202.8ML37.74714.90521.91.8 km SW da M. Lepre (CT)2023-06-04 16:26:012.2ML37.74314.96611.70.9 km E da Monte Palestra (CT)2023-06-04 16:24:572.3ML37.73514.90321.61.9 km NW da M. Intraleo (CT)2023-06-04 16:24:092.5ML37.75014.90722.71.5 km SW da M. Lepre (CT)