SCIAME SISMICO IN CORSO SULL’ETNA

Dalle ore 18.24 di questo pomeriggio, 04 Giugno 2023 l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania comunica che le stazioni della rete di monitoraggio hanno registrato uno sciame sismico composto attualmente da 11 terremoti di lieve entità tra i territori di Adrano e Bronte
Gli eventi hanno una magnitudo compresa tra il grado 1.7 e ed 2.8
La più forte è stata registrata alle ore 18.24 con magnitudo 2.5