SCIAME SISMICO NELLE EOLIE: OLTRE 10 SCOSSE DOPO IL SISMA PRINCIPALE, PROTEZIONE CIVILE IN ALLERTA

Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4,8 Richter, registrata con epicentro a est di Alicudi. Il sisma, avvertito in diverse aree dell'Isola, ha destato preoccupazione tra la popolazione, ma al momento non si segnalano danni.

"Sono in costante contatto con il Capo della Protezione Civile Regionale, Salvo Cocina – ha dichiarato Schifani – che a sua volta è in stretto raccordo con il Sindaco di Lipari, con il Prefetto di Messina e con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per un primo e rapido monitoraggio di eventuali danni. La Regione è, comunque, pronta a intervenire con tutti i mezzi a disposizione per supportare le comunità coinvolte e garantire la sicurezza dei cittadini".

Sequenza sismica nelle Eolie

La scossa principale, di magnitudo 4,8, si è verificata alle ore 16:19 del 7 febbraio 2025, a una profondità di 17 km, con coordinate geografiche 38.49 di latitudine e 14.46 di longitudine. Tuttavia, nelle ore successive sono stati registrati diversi eventi sismici nella stessa area:

16:40 – Magnitudo 2.7, profondità 6 km.

– Magnitudo 2.7, profondità 6 km. 16:42 – Magnitudo 2.5, profondità 4 km.

– Magnitudo 2.5, profondità 4 km. 16:48 – Magnitudo 2.9, profondità 7 km.

– Magnitudo 2.9, profondità 7 km. 17:26 – Magnitudo 3.4, profondità 13 km.

– Magnitudo 3.4, profondità 13 km. 17:31 – Magnitudo 2.3, profondità 5 km.

– Magnitudo 2.3, profondità 5 km. 17:36 – Magnitudo 2.8, profondità 6 km.

– Magnitudo 2.8, profondità 6 km. 18:04 – Due scosse di magnitudo 2.3, a profondità 5 e 13 km.

– Due scosse di magnitudo 2.3, a profondità 5 e 13 km. 18:08 – Magnitudo 2.9, profondità 18 km.

– Magnitudo 2.9, profondità 18 km. 18:37 – Magnitudo 2.5, profondità 16 km.

– Magnitudo 2.5, profondità 16 km. 19:06 – Magnitudo 3.1, profondità 23 km.

– Magnitudo 3.1, profondità 23 km. 19:21 – Magnitudo 2.2, profondità 13 km.

L'attività sismica è attentamente monitorata dalla Sala Operativa dell'INGV di Catania, che continua a raccogliere dati per comprendere l'evoluzione del fenomeno.

Monitoraggio e sicurezza

Le autorità locali e regionali restano in stato di allerta per gestire eventuali emergenze e fornire supporto alla popolazione. La Protezione Civile Regionale invita i cittadini a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità competenti in caso di necessità.

L'evento sismico delle Eolie conferma l'importanza di un costante monitoraggio dell'attività geologica della regione, che si trova in un'area ad alta sismicità. La Regione Siciliana, in sinergia con le autorità competenti, continuerà a vigilare sulla situazione e a predisporre eventuali misure di emergenza per garantire la sicurezza della popolazione.