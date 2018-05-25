SCIAME SISMICO SULL'ETNA, SCOSSA DI MAGNITUDO 3.2 A MILO
A cura di Redazione
25 maggio 2018 12:56
Un terremoto magnitudo ML 3.2 si è verificato a 4 km nordovest da Milo (Catania) alle 12:28:11 ad una profondità di 16 km., secondo quanto riportato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).
L’evento è stato preceduto da una serie di scosse
Le tre scosse sono state avvertite, non si registrano al momento danni a cose o persone.
IN AGGIORNAMENTO