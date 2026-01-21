Sciame sismico tra Gioiosa Marea e Alcara Li Fusi: picco a magnitudo 2.7

Una serie di scosse di terremoto è stata registrata nell’ultima ora nel Messinese, tra le aree di Gioiosa Marea e Alcara Li Fusi, destando attenzione tra i residenti.Secondo i dati dell’INGV, tra le 1...

Una serie di scosse di terremoto è stata registrata nell’ultima ora nel Messinese, tra le aree di Gioiosa Marea e Alcara Li Fusi, destando attenzione tra i residenti.

Secondo i dati dell’INGV, tra le 13:56 e le 14:14 di oggi, 21 gennaio 2026, sono stati rilevati almeno cinque eventi sismici. La scossa più significativa ha raggiunto una magnitudo ML 2.7, con epicentro a 2 km a sud di Gioiosa Marea (ME) e una profondità di circa 20 km.

Riepilogo delle principali scosse nell’ultima ora:

ML 2.7 alle 14:04 , zona Gioiosa Marea

alle , zona Gioiosa Marea ML 2.1 alle 13:56 , 3 km SW Alcara Li Fusi

alle , 3 km SW Alcara Li Fusi ML 1.8 alle 14:13 , 2 km SE Gioiosa Marea

alle , 2 km SE Gioiosa Marea ML 1.7 alle 14:00 , 1 km SW Alcara Li Fusi

alle , 1 km SW Alcara Li Fusi ML 1.6 alle 14:08, 3 km SW Alcara Li Fusi

Le scosse, tutte di bassa intensità, sarebbero state avvertite lievemente in alcuni centri, senza segnalazioni di danni a persone o strutture.

Il fenomeno è costantemente monitorato e potrebbe trattarsi di un sciame sismico, evento non insolito per l’area.

🔴 Situazione in evoluzione – possibili aggiornamenti nelle prossime ore.