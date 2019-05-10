SCICLI (RG): 21ENNE RIMANE INCASTRATO NELLA FRESA DEL TRATTORE CHE SI RIBALTA E LO TRAVOLGE, MUORE IN OSPEDALE

È accaduto intorno alle 17 di ieri, in contrada Balatelle, tra Scicli e Cava d’Aliga, in provincia di Ragusa. La vittima è Angelo Carbone, di 21 anni di Scicli .Il giovane stava arando con il trattore...

È accaduto intorno alle 17 di ieri, in contrada Balatelle, tra Scicli e Cava d’Aliga, in provincia di Ragusa. La vittima è Angelo Carbone, di 21 anni di Scicli .

Il giovane stava arando con il trattore un appezzamento di terreno, quando per cause in corso di accertamento, durante una retromarcia è rimasto incastrato con la gamba nella fresa del mezzo che si è capovolto e lo ha travolto.

Ai soccorritori del 118 il giovane è apparso subito in condizioni disperate ed hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove nonostante il prodigarsi del medici il 21enne è deceduto.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono arrivati anche i carabinieri di Scicli per i rilievi di rito.