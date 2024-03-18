SCICLI, SI FINGEVA PRETE E CHIEDEVA LE OFFERTE

È un uomo di Zafferana Etnea il finto prete che per giorni ha seminato il panico nelle famiglie del quartiere Jungi a Scicli. Contro di lui non vi sono denunce, ma le forze dell'ordine, carabinieri e...

È un uomo di Zafferana Etnea il finto prete che per giorni ha seminato il panico nelle famiglie del quartiere Jungi a Scicli. Contro di lui non vi sono denunce, ma le forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale, lo hanno invitato ad allontanarsi dalla città.

L'uomo aveva sempre una carpetta in mano e chiedeva offerte spostandosi di continuo dal centro cittadino alla periferia presentandosi nei pianerottoli di case e condomini per chiedere soldi.

L'identikit e le foto scattate da dietro le gelosie delle finestre hanno permesso alle forze dell'ordine di rintracciarlo. È stato allontanato da Scicli.