Scioglimento del Comune di Paternò, la relazione del Ministro dell’Interno: “Condizionamenti mafiosi gravi e sistemici”. Il testo è disponibile all’interno dell’articolo

Nulla di nuovo, rispetto alla relazione già ampiamente esposta da vari giornali, sulla relazione che ha portato allo scioglimento del Comune di Paternó.

La relazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e ora è visibile a chiunque.

Fermo restando che i menzionati hanno diritto ad esporre le proprie tesi difensive, e che noi non siamo giudici, vi invitiamo a leggerla per capire il profondo stato di malessere in cui versava il Comune.

Alcuni passaggi, addirittura, sono molto gravi.

Ad esempio lo stato di assoluta mancanza di programmazione e di un metodo di lavoro dei vari uffici, che tra l'altro hanno anche ritardato ed omesso di dare dei documenti alla Commissione d'indagine. Fatti gravi, e che non onorano certamente chi lo ha fatto.

Infine, leggendo, vi renderete conto di come alcuni Amministratori abbiano espletato il loro ruolo. Ne deriva mancanza di pagamenti delle tasse comunali, raddoppio del rimborso spettante per i consigli e le commissioni, e infine un numero esagerato di consigli comunali e soprattutto di commissioni che purtroppo, pur avendo un alto costo ingiustificato alla fine non hanno prodotto nulla per il Comune e soprattutto per i cittadini, chiamati a pagare tutto questo e anche altri soldi per debiti fuori bilancio, con un Ente finito nel baratro e probabilmente in dissesto, che per riprendersi obbligherà tutti a duri sacrifici.

Leggete e giudicate.

