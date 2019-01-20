SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI LUNEDÌ 21 GENNAIO: ECCO LE LINEE INTERESSATE FCE
Domani, lunedì 21 gennaio 2019 per sciopero nazionale, il servizio ferroviario extraurbano ,metropolitano e autolinee extraurbane subirà le seguenti limitazioni e soppressioni:
SERVIZIO FERROVIARIO EXTRAURBANO
restano soppressi i treni 45-46-47-48-49-51
restano limitati: i Tr. 39 e 44 a Bronte;il Tr. 43 a Paternò; il Tr. 41 a Piedimonte.
SERVIZIO METROPOLITANO: rimarrà soppresso dalle ore 18.00 alla chiusura dell' esercizio.
Ultima corsa in partenza da Nesima ore 17.45
Ultima corsa in partenza da Stesicoro ore 17.40
AUTOLINEE EXTRAURBANE
restano soppresse le corse:
Catania -Randazzo in partenza alle ore 17.30 e 18.45
Linguaglossa-Castiglione in partenza alle ore 19.50
Riposto -Castiglione in partenza da Riposto alle ore 18.50.
Catania- Misterbianco - Paternò- Adrano in partenza alle ore 17.30 -18.15-19.00 e 20.00
Adrano-Paternò-Misterbianco-Catania -la corsa in partenza da adrano alle ore 17.00 resta limitata a Paternò fermata stazione FCE.
Navetta - Centro Sicilia
Ultima corsa in partenza da Nesima ore 17.00
Ultima corsa in partenza dal Centro Sicilia ore 17.30
Metro-Shuttle
Il servizio rimarrà soppresso dalle ore 17.45 - ultima corsa in partenza dalla stazione metro Milo ore 17.45
L’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. informa che, in occasione dello sciopero intercategoriale nazionale di 4 (quattro) ore, proclamato per il giorno 21 gennaio 2019 dalle organizzazioni sindacali Filt-CGIL, Fit-CISL, UIL-Trasporti, Faisa Cisal, UGL-Trasporti e Fast Confsal, il servizio potrebbe subire delle variazioni.
Le suddette organizzazioni hanno comunicato che le modalità dello sciopero saranno le seguenti:
Personale viaggiante: dalle ore 12:00 alle ore 16:00
restante personale anticiperà di 4 (quattro) ore la fine del proprio turno di lavoro