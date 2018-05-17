Scippi" in serie tra Belpasso e San Pietro Clarenza, presa una coppia

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 37enne pregiudicato Giovanni Pusillico di Mascalucia e la sua convivente 43enne per aver commesso una serie di scippi tra Belpasso e San Pietro Clarenza.

Le incessanti indagini svolte mediante numerosi servizi di controllo del territorio e l’esame dei sistemi di videosorveglianza della zona erano iniziate a seguito di uno scippo avvenuto lo scorso 15 maggio a Belpasso.

Il cerchio si era stretto attorno alla coppia che proprio ieri scippava prima una vecchietta di S. Pietro Clarenza, procurandole la frattura dell’omero a seguito di una brutta caduta e successivamente un’altra vecchietta a Belpasso.

I militari li hanno beccati proprio mentre facevano rientro nella loro abitazione recuperando anche il danaro che è stato restituito alle vittime.

Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati posti agli arresti domiciliari.