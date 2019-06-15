SCOMPARSO 76ENNE ZONA NICOLOSI, L’APPELLO DISPERATO DEI FAMILIARI

Stamattina è scomparso questo signore zona Nicolosi si chiama Lipari Antonino e non si trova da oggi dalla tarda mattinata.Ha 76 anni è malato diabetico e non può camminare bene, senza insulina potreb...

A cura di Redazione 15 giugno 2019 22:28

