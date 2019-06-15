SCOMPARSO 76ENNE ZONA NICOLOSI, L’APPELLO DISPERATO DEI FAMILIARI
A cura di Redazione
15 giugno 2019 22:28
Stamattina è scomparso questo signore zona Nicolosi si chiama Lipari Antonino e non si trova da oggi dalla tarda mattinata.
Ha 76 anni è malato diabetico e non può camminare bene, senza insulina potrebbe essere stato colpito da un malore.
Per favore se potete condividete.
Si tratta del drammatico annuncio pubblicato su Facebook dai famigliari
Chiunque lo vedesse è pregato di contattare immediatamente il 3474843186 oppure i Carabinieri.