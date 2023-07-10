SCOMPARSO SULL’ETNA 55ENNE TURISTA AMERICANO, ALLOGGIAVA IN UN RESIDENCE A RAGALNA

Si ricerca un soggetto di sesso maschile di nazionalità americana, James Thomas Mattina, 55 anni, carnagione chiara, alto 175 cm, calvo con barba folta e non curata. E’ stato visto l’ultima volta a Br...

Si ricerca un soggetto di sesso maschile di nazionalità americana, James Thomas Mattina, 55 anni, carnagione chiara, alto 175 cm, calvo con barba folta e non curata.

E’ stato visto l’ultima volta a Bronte lo scorso 7 luglio alle ore 21.35, al momento indossava una maglietta scura a maniche corte, pantaloncini grigi, scarpe da ginnastica ed aveva al seguito una felpa marca Nike di colore blu.

Ai fini delle ricerche è stato attivato un piano speditivo di ricerca persone scomparse, coordinato dalla Prefettura di Catania e a cui prendono parti i Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, i volontari della Protezione Civile e la Polizia Locale.

La zona battuta è quella di Bronte, dove c’è stato l’ultimo avvistamento e dove c’è stato altresì il sorvolo di un elicottero dei Vigili del Fuoco

In caso di notizie si prega di informare i Carabinieri di Paternò (CT) al numero 095/842777.