SCOMPARSO UN 25ENNE STUDENTE DI GIURISPRUDENZA DA IERI NON SI HANNO NOTIZIE

Da oltre 24 ore non si hanno notizie di Peppe Cannata, 25enne originario di Scicli ma residente a Catania, dove frequenta il corso di laurea di Giurisprudenza. Il giovane è anche rappresentante degli studenti nel Consiglio del corso di laurea.

A lanciare un appello per ritrovarlo sono gli amici più stretti, mentre i genitori si sono rivolti alle forze dell'ordine. Secondo quanto riferiscono persone a lui vicine, Peppe ha smesso di dare notizie alle 18 di ieri pomeriggio.

L’ultimo avvistamento risalirebbe a quando sarebbe uscito di casa, nella zona di via Roccaromana. Lo studente non avrebbe portato nulla con sé. Da allora nessuno l’avrebbe più sentito, né visto.

Chiunque abbia segnalazioni, contatti le forza dell'ordine