95047

SCONTO FRONTALE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, 2 FERITI

***FLASH NEWS***Incidente verificatosi pochi minuti fa sulla Strada Provinciale 229/1 nel pressi del passaggio a livello vicino al centro commerciale.Si  é verificato, per cause in via d'accertamento...

A cura di Redazione Redazione
15 aprile 2019 22:21
SCONTO FRONTALE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, 2 FERITI -
News
Condividi

***FLASH NEWS***

Incidente verificatosi pochi minuti fa sulla Strada Provinciale 229/1 nel pressi del passaggio a livello vicino al centro commerciale.

Si  é verificato, per cause in via d'accertamento uno scontro frontale tra una Lancia Musa ed una Smart, quest ultima con l urto è capottata su una fiancata

Due feriti, la conducente della Smart soccorsa immediatamente dai sanitari del 118 e trasferita all'ospedale di Catania , ed il conducente della Lancia trasferito all'ospedale di Paternò.

Sul posto i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'autovetture.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047