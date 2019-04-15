SCONTO FRONTALE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, 2 FERITI
***FLASH NEWS***Incidente verificatosi pochi minuti fa sulla Strada Provinciale 229/1 nel pressi del passaggio a livello vicino al centro commerciale.Si é verificato, per cause in via d'accertamento...
***FLASH NEWS***
Incidente verificatosi pochi minuti fa sulla Strada Provinciale 229/1 nel pressi del passaggio a livello vicino al centro commerciale.
Si é verificato, per cause in via d'accertamento uno scontro frontale tra una Lancia Musa ed una Smart, quest ultima con l urto è capottata su una fiancata
Due feriti, la conducente della Smart soccorsa immediatamente dai sanitari del 118 e trasferita all'ospedale di Catania , ed il conducente della Lancia trasferito all'ospedale di Paternò.
Sul posto i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'autovetture.
IN AGGIORNAMENTO