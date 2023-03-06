SCONTRA AUTO SCOOTER IN VIA NICOLOSI A PATERNÒ
Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 06 marzo 2023 nella parte bassa della centralissima via Giovanbattista Nicolosi.
Dinamica al vaglio da parte dell'Autorità competenti, secondo le prime informazioni si è verificato uno scontro che ha coinvolto uno scooter ed una Toyota Rava, nell'impatto lo scooter sarebbe andato a sbattare contro un autovettura parcheggiata ai bordi della strada.
Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote , che non avrebbe fortunatamente riportato gravi ferite.
Sul posto per tutti i rilevi stabilire l'esatta dinamica del sinistro e gestire il traffico, è presente la polizia locale