SCONTRA AUTO SCOOTER IN VIA NICOLOSI A PATERNÒ

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 06 marzo 2023 nella parte bassa della centralissima via Giovanbattista Nicolosi.

Dinamica al vaglio da parte dell'Autorità competenti, secondo le prime informazioni si è verificato uno scontro che ha coinvolto uno scooter ed una Toyota Rava, nell'impatto lo scooter sarebbe andato a sbattare contro un autovettura parcheggiata ai bordi della strada.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote , che non avrebbe fortunatamente riportato gravi ferite.

Sul posto per tutti i rilevi stabilire l'esatta dinamica del sinistro e gestire il traffico, è presente la polizia locale