SCONTRO AUTO-FURGONE ALLA ZONA INDUSTRIALE DI BELPASSO
A cura di Redazione
01 luglio 2019 12:41
FLASH
Violento scontro tra un autovettura una Citroën c3 ed un furgone Mercedes all'incrocio della Via Rinaudo nella zona industriale di Belpasso.
Violento è stato l'impatto, che ha causato il ribaltamento su un lato del furgone.
Sul posto un ambulanza del 118 per soccorrere gli entrambi guidatori dei due mezzi, un 57 enne e un 63 enne che sono stati immediatamente trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti.
Le loro condizioni non sarebbero gravi
