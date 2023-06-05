95047

SCONTRO AUTO - FURGONE ALLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA: UNA PERSONA IN OSPEDALE

05 giugno 2023 20:56
Incidente nel pomeriggio di oggi, 05 Giugno 2023 nella zona industriale di Catania.

Per cause al momento non note si è verificato uno scontro che ha coinvolto un furgone di una azienda di spedizioni ed un Ford Ecosport.

Lo scontro è stato così violento che i due mezzi hanno finito la loro corso sul marciapiede.

Bilancio di due persone rimaste ferite, ad avere la peggio il conducente del furgone che è stato soccorso e trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto le Autorità per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro

