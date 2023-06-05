SCONTRO AUTO - FURGONE ALLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA: UNA PERSONA IN OSPEDALE

Incidente nel pomeriggio di oggi, 05 Giugno 2023 nella zona industriale di Catania.Per cause al momento non note si è verificato uno scontro che ha coinvolto un furgone di una azienda di spedizioni ed...

Incidente nel pomeriggio di oggi, 05 Giugno 2023 nella zona industriale di Catania.

Per cause al momento non note si è verificato uno scontro che ha coinvolto un furgone di una azienda di spedizioni ed un Ford Ecosport.

Lo scontro è stato così violento che i due mezzi hanno finito la loro corso sul marciapiede.

Bilancio di due persone rimaste ferite, ad avere la peggio il conducente del furgone che è stato soccorso e trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto le Autorità per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro