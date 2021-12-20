SCONTRO AUTO MEZZO PESANTE A VACCARIZZO, UN MORTO

FLASHA causa di un incidente stradale, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 114 “Orientale Sicula”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 112,850 a Vaccarizzo-delfino (C...

FLASH

A causa di un incidente stradale, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 114 “Orientale Sicula”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 112,850 a Vaccarizzo-delfino (Catania).

Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli, tra i quali un mezzo pesante, ed una persona è deceduta.

Sul posto i soccorsi , al momento non note le generalità della vittima.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

