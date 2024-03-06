SCONTRO AUTO MOTO A TREMESTIERI ETNEO: FERITO UN CENTAURO

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 10:30 in via Etnea, nei pressi del campo sportivo di Tremestieri Etneo.Per cause ancora da accertare da parte dell'autorità, una Nissa...

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 10:30 in via Etnea, nei pressi del campo sportivo di Tremestieri Etneo.

Per cause ancora da accertare da parte dell'autorità, una Nissan Qashqai e un motociclo Yamaha si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo che ha riportato ferite agli arti inferiori. È stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Tremestieri Etneo per i dovuti rilievi e per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

L'incidente ha causato rallentamenti al traffico in via Etnea per circa un'ora. La circolazione è poi tornata regolare.