SCONTRO AUTO-MOTO SULLA BRONTE ADRANO

Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 10.30 nel tratto della ss284 compreso tra Bronte ed Adrano.

Nello scontro, per cause non note, ad avere la peggio un centauro 24enne di Gela, che faceva parte di una comitiva che andavano in direzione Etna.

Il motociclista ha avuto un impatto frontale contro un Opel Corsa che andava in direzione Adrano, guidata da una donna di Cesarò

L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza del 118 di Bronte, che viste le condizioni, per una grave frattura della gamba, ha preferito far intervenire l'elisoccorso e trasportare il malcapitato all'ospedale Canonizzo di Catania per le cure del caso.

Sul posto i Carabinieri e la Polizia di Adrano per eseguire i rilievi.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro .