SCONTRO AUTO-MOTO SULLA SP 4/II, FERITI
FLASHIncidente questa sera sulla sp4/II, la strada che collega Belpasso con Santa Maria di Licodia.Il sinistro si è verificato in territorio di BelpassoPer cause in via d'accertamento si sono scontra...
FLASH
Incidente questa sera sulla sp4/II, la strada che collega Belpasso con Santa Maria di Licodia.
Il sinistro si è verificato in territorio di Belpasso
Per cause in via d'accertamento si sono scontrate, una moto ed una Mercedes.
Due i feriti, il centauro e il conducente dell'autovettura, entrambi immediatamente soccorsi e trasferiti in ospedale per le cure del caso.
Secondo le primissime informazioni non dovrebbero essere i gravi condizioni.
Sul posto sono presenti due ambulanze ed i Carabinieri.
Strada al momento bloccata per permettere le operazioni di soccorso e per i rilievi per stabilire l’esatta dinamica.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO