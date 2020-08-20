SCONTRO AUTO-MOTO SULLA SP 4/II, FERITI

95047

FLASHIncidente questa sera sulla sp4/II, la strada che collega Belpasso con Santa Maria di Licodia.Il sinistro si è  verificato in territorio di BelpassoPer cause in via d'accertamento si sono scontra...

20 agosto 2020 21:54
FLASH

Incidente questa sera sulla sp4/II, la strada che collega Belpasso con Santa Maria di Licodia.
Il sinistro si è  verificato in territorio di Belpasso

Per cause in via d'accertamento si sono scontrate, una moto ed una Mercedes.

Due i feriti, il centauro e il conducente dell'autovettura, entrambi immediatamente soccorsi e trasferiti in ospedale per le cure del caso.

Secondo le primissime informazioni non dovrebbero essere i  gravi condizioni.

Sul posto sono presenti due ambulanze ed i Carabinieri.

Strada al momento bloccata per permettere le operazioni di soccorso e per i rilievi per stabilire l’esatta dinamica.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

