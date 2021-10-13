SCONTRO AUTO-MOTO TRA RAFFADALI E AGRIGENTO, MUORE COPPIA DI FIDANZATI 17ENNI

Due diciassettenni sono morti in un incidente stradale lungo la strada statale 118, la “Corleonese-Agrigentina”, fra Agrigento e Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio.Gaetano Maragliano, che a...

Due diciassettenni sono morti in un incidente stradale lungo la strada statale 118, la “Corleonese-Agrigentina”, fra Agrigento e Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio.

Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni tre giorni fa, e Martina Alaimo, entrambi residenti a Raffadali, erano in sella a una Aprilia 125, che, per cause non chiare, ha invaso la carreggiata opposta ed è andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della stazione di Raffadali, coordinati dal comando compagnia della città dei Templi.

“I due ragazzi stavano tornando da scuola, da Agrigento. Pioveva, anche a dirotto, e hanno perso il controllo della moto”, dice il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro. “La città è sotto choc. Siamo increduli e fortemente scossi per la tragedia che ha devastato la nostra piccola comunità. Nessuno di noi riesce a darsi pace per questa disgrazia. Ci uniamo al dolore e alla disperazione delle famiglie di Gaetano Maragliano e Martina Alaimo, due diciassettenni che erano nel fiore della vita, due figli di Raffadali”.

Cuffaro ha deciso: sarà lutto cittadino il giorno in cui verranno celebrati – non si sa ancora quando – i funerali dei due adolescenti.