SCONTRO AUTO PULMINO IERI SERA A BELPASSO, TRE FERITI

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri, 23 Marzo 2022, sulla strada provinciale 4 che va da Belpasso a S. M. di Licodia.Per cause al vaglio da...

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri, 23 Marzo 2022, sulla strada provinciale 4 che va da Belpasso a S. M. di Licodia.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un autovettura ed un pulmino con a bordo dei ragazzi di una squadra sportiva.

I feriti che erano tutti a bordo del pulmino sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, due giovani sono stati trasferiti all'ospedale di Paternò ed un ragazzo con ferite piu' serie all'ospedale Policlinico di Catania.

Sul posto oltre i sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.