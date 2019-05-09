SCONTRO AUTO-SCOOTER A PIANO TAVOLA: UN FERITO

Ancora incidenti nella giornata di oggi.Questo pomeriggio, intorno alle 15,30, una “Ford Fiesta” si è scontrata con un scooter sulla nazionale, precisamente sulla Strada provinciale 229, a Piano Tavol...

Questo pomeriggio, intorno alle 15,30, una “Ford Fiesta” si è scontrata con un scooter sulla nazionale, precisamente sulla Strada provinciale 229, a Piano Tavola, frazione di Belpasso.

Lo scontro è stato violento, riferiscono alcuni testimoni, le condizioni dell’uomo non sarebbero, comunque, gravi, la vittima dell’incidente è stata condotta in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso.

In prossimità dell’incidente si stanno registrando rallentamenti della circolazione stradale

Presenti sul luogo dell'incidente i Carabinieri di Camporotondo Etneo che stanno procedendo ai rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.