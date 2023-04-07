SCONTRO AUTO-SCOOTER A TRECASTAGNI, DUE FERITI

Incidente stradale questa mattina, 07 Aprile 2023 a Trecastagni, i sinistro si è verificato al Corso Cristoforo Colombo all'incrocio con la via delle Costituzione.A scontrarsi uno scooter e una Lancia...

A scontrarsi uno scooter e una Lancia Ypsilon, ad avere la peggio è stato il centauro, che, a causa del forte impatto, è stato sbalzato dalla sella, cadendo sull’asfalto.

Sul posto sono giunte due un'ambulanza per i primi soccorsi, il centuaro è stato trasportato all’ospedale "San Marco" di Catania, mentre la conducente dell'autovettura, una donna in gravidanza è stata trasportata all’ospedale Garibaldi Nesima per accertamenti e le cure del caso.

Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso, spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti